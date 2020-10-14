زلزال يضرب جنوب إيران

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بحسب "روسيا اليوم"، بأن الزلزال وقع فى عمق 20 كم من سطح الأرض على بعد 23 كم من مدينة بستك و24 كم من مدينة كوخرد و42 كم من مدينة جناح بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

ولم ترد حتى الساعة أى تقارير عن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.