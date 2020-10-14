ترامب: علاج كورونا جعلنى أشعر أنى سوبرمان

وقال ترامب وفقا لسكاى نيوز، أمام تجمع لمؤيديه بولاية بنسلفانيا فى وصف هذه الحالة: "كل ما أعرفه هو أننى تناولت شيئا ما، مهما كان، لكنى شعرت بتحسن سريع جدا".
وأوضح أن الأطباء أبلغوه بأن لديه مناعة، ويمكنه النزول من المنصة والبدء فى تقبيل الجميع.
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