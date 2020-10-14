لافروف: عقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة مباشرة للضغط الأمريكي 

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر أعقب محادثاته مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، هي نتيجة مباشرة للضغط الأمريكي.
وأكد لافروف، أنه يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية لروسيا والاتحاد الأوروبي، لكن "كرامة روسيا لا تسمح لها بالهرولة وراء الاتحاد الأوروبي والتذلل له".
ويوم أمس الثلاثاء، لم يستبعد سيرغي لافروف خلال تعليقه على قضية أليكسي نافالني، أن تتوقف روسيا عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي.
والاثنين الماضي، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على اقتراح ألمانيا وفرنسا فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية قضية نافالني، وستعمل المؤسسات الفنية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تنظيمها بشكل رسمي.
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