بريطانيا.. 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة 

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل زهاء 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء رصد 19724 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 17234 إصابة في اليوم السابق.

وأعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 137 وفاة جديدة مقابل 143 وفاة أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة إلى 654644 منها 43155 حالة وفاة.

وأجري في بريطانيا حتى اليوم نحو 26 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا 264713 منها خلال اليوم الأخير.