آخر كلام .. الاستشارات النيابية اللبنانية غدًا

ذكر موقع "لبنان 24" نقلاً عن مصادره أن الاستشارات النيابية الملزمة لا تزال في موعدها المقرّر غدًا في قصر بعبدا، لتكليف رئيس حكومة جديد يتولى مهمّة تأليف الحكومة.

وكانت معلومات تردّدت في وقت سابق اليوم، أن الاستشارات قد تؤجل لأيام معدودة نتيجة تمسك القوى السياسية بمواقفها، حيث عزا البعض احتمال التأجيل إلى مواقف النائب جبران باسيل التي قطع فيها الطريق على إمكانية التواصل والتشاور تمهيدا للتفاهم على تأليف الحكومة.

وأفاد موقع "لبنان 24"، بأنه قد حسم منذ قليل الموقف من الاستشارات التي ستجري صباح غد في قصر بعبدا على أن يوزع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية جدولًا بالمواعيد المخصصة للكتل النيابية بعد قليل.

ويُشار الي ان سعد الحريري كان قد أعلن في وقت سابق بأنه "مرشح حكمًا" لرئاسة الحكومة وذلك عبر حديث تلفزيوني حيث باشر اتصالات سياسية لهذا الغرض، فيما زار وفد من كتلة "المستقبل" مختلف الأفرقاء للوقوف على موقفهم من المبادرة الفرنسية.

وبدوره كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم، أن تكتل "الجمهورية القوية" لن يسمّي الحريري، بعد موقفٍ مشابه لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قبل يومين، في حين لم تحسم معظم الكتل موقفها النهائي بعد.