خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 19,724 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 137 حالة وفاة و19,724 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 654,644 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 43,155 حالة وفاة.

وكانت الصحة البريطانية سجلت يوم الأربعاء الماضي 14,162 حالة إصابة جديدة و70 حالة وفاة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن النائب عن حزب المحافظين البريطاني، كريس جرين، أعلن أمس، استقالته بسبب اعتراضه على نهج الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون في التعامل مع فيروس كورونا.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يستقيل فيها جرين الذي يشغل منصب السكرتير الخاص لزعيمة مجلس اللوردات، البارونة إيفانز، حيث استقال للمرة الأولى في عام 2018 بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جرين في خطابه إلى رئيس الوزراء البريطاني إن "محاولة العلاج أسوأ من المرض نفسه".

وأضاف: "هناك نقاش صحي حول كيفية القضاء على هذا الفيروس أو كيفية التعايش معه وهذا يتم بقيادة أكاديميين مبجلين وعلماء في الأوبائة وغيرهم من المتخصصين.

وتابع: "أنا أعتقد أن هناك بدائل أخرى أفضل لنهج الحكومة لذلك أقدم استقالتي".