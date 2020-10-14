رغم توقيع اتفاق سلام مع الإمارات.. إسرائيل تتخذ إجراء جديدا بشأن الضفة الغربية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعتبر الخطوة هي الأولى من نوعها منذ قرارها بتعليق خططها الاستيطانية هناك بعد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.

وأثار القرار غضب الفلسطينيين الذين يحاولون بناء دولتهم في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، بحسب الوكالة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: "ندعو المجتمع الدولي للتدخل فورًا من أجل وقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يدمر أي فرصة لتحقيق عملية السلام.

ونوهت "رويترز" إلى أن قرار بناء المستوطنات يمكن يساعد في وقف الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من قبل قادة المستوطنين.

وأعطت لجنة التخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية للضفة الغربية الضوء الأخضر لبناء 1313 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات، كما تخطط لبناء 853 وحدة أخرى ولكنه لم يتم الموافقة عليها بعد.

وكانت دولة الإمارات وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل بشرط وقف عمليات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.

وذكرت تقارير إعلامية إماراتية، أن الاتفاق مع إسرائيل أنقذ 112 ألف فلسطيني يعيشون في 43 بلدة بالضفة الغربية كانوا عرضة للطرد في حال تم تنفيذ الضم على الأرض فعلا.