أحبطت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، عملية تهريب كمية من الأدوية المدعومة من الدولة اللبنانية ، كانت في طريقها إلى تركيا.
وأوضح البيان الصادر من قوي الأمن الداخلي اللبناني قائلا "في إطار الحد من عمليات تهريب الادوية إلى خارج الأراضي اللبنانية، نظرا لحاجة المواطنين إليها، لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، اليوم، من إحباط عملية تهريب كمية من الادوية المدعومة الى تركيا ".
وأفادت قوي الأمن الداخلي اللبناني أنه تم توقيف أحد المتورطين في قضية التهريب حيث يتم إستجوابه حتي يتم ضبط المتهم الأخر واحالتهما الي جهات التقيق المختصة.
جدير بالذكر أن القطاع الصحي في لبنان يشهد نقصا كبيرا في الأدوية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خاصة وأن الأدوية بمعظمها مستوردة من الخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردوغان يسرق اللبنانيين.. الأمن يحبط تهريب شحنة أدوية مدعومة لـ تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.