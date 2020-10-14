2423 إصابة جديدة.. الأردن يسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل حصيلة قياسية يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بتسجيل 2423 إصابة جديدة و32 حالة وفاة.

وأصدرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بالمملكة الأردنية الهاشمية، قرارا بتمديد العمل بقرار العزل وحظر التجوّل الشامل لمناطق في لواء عين الباشا ضمن محافظة البلقاء حتى صباح الخميس 15 أكتوبر الجاري بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

يأتي القرار استنادا لتقارير التقصي الوبائي في المنطقة المعزولة، حيث تبين استمرار تسجيل إصابات في المنطقة وعدم تراجع وتيرتها.

وذكرت صحيفة الغد، أن الجهات المختصّة ستستمر فى متابعة تطورات المؤشرات الوبائية في المنطقة المعزولة وتشديد الرقابة على الالتزام بتدابير الوقاية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

ويعيش الأردن حالة من الحظر الجزئي، وذلك مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من جديد.