قتلى واحتجاجات وحظر تجول.. سواكن السودانية على صفيح ساخن

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون في اشتباكات عرقية بجزيرة سواكن السودانية.

وكانت السلطات السودانية، قررت فرض حظر التجول في مدينتي بورتسودان وسواكن، عقب احتجاجات واضطرابات بالمدينة.

فيما أعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي، وفق وكالة سبوتنيك الروسية فرض حظر التجول بداية من الثانية عشرة ظهرا، حتى الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أرجعت القرار إلى الأوضاع الأمنية المضطربة في المدن، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة.

وعاشت المدينتين ليلة متوترة، عقب صدور قرار إقالة الوالي، خاصة بعد احتجاج قبيلة بني عامر على القرار.