الأردن يدين الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا حيث أدانت واستنكرت مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز برفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما اعتبر المتحدث بإسم اخارجية الأردنية أن السياسية الإستيطانية الإسرائيلية تعد خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حيث تُعد خطوة أحادية لاقانونية مُدانة تقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وطالب الفايز بضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية سواء كان بناؤها او توسعتها او مصادرة الاراضي وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.

كما حث المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه.