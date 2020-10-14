صلاتا الجمعة والفجر فقط.. دولة عربية تفتح مساجدها أمام المصلين

أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية ، عبد المجيد تبون، قرارا بفتح المساجد التي تملك طاقة استيعابية لأكثر من 1000 مصلي وذلك لأداء صلاة الجمعة والفجر فقط بداية من السادس من نوفمبر المقبل.

كان ‏مجلس الوزراء الجزائري أصدر في وقت سابق مجموعة من القرارات الهامة تمثلت في إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي وإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية وتقليص عدد وكالات الخطوط الجوية الجزائرية التجارية بالخارج. وحدد ‏مجلس الوزراء تاريخ 21 أكتوبر موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي وكذلك تحديد4 نوفمبر موعدا للدخول بالنسبة للمتوسط والثانوي بجانب تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في التكوين المهني وكذلك تحديد 22 نوفمبر 2020 موعدا للدخول الجامعي في سياق اخر أكد ‏رئيس الجمهورية إلتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون وكذلك إعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا. كما شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون علي فرض أقصى العقوبات مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

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