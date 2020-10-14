وعود سودانية عاجلة لأساتذة الجامعات

عبر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن حرص حكومته الانتقالية على تحسين وضع الجامعات ومعالجة مرتبات الأساتذة بما يضمن استقرار التحصيل الأكاديمي والعملية التعليمية في الجامعات السودانية.

جاءت تلك التصريحات لدى تسلمه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء المذكرة التي وقع عليها 24 من مديري الجامعات الحكومية تنادي بمعالجة مرتبات أساتذة الجامعات وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية سونا .

وذكر حمدوك خلال لقائه اليوم عددًا من مديري الجامعات السودانية برئاسة بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه مديرة جامعة الخرطوم ، أن للتعليم أهمية قصوي بوصفه أساس كل نهضة وركيزة أساسية لبناء جيل سودان المستقبل.

وبدورها أشارت مديرة جامعة الخرطوم في تصريح صحفي الي أن اللقاء بحث قضية تأخر مرتبات الأساتذة والعاملين بالجامعات، والحلول الممكنة.

وأضافت بروفيسور فدوى: بدورنا نُنبّه لشيء واحد وهو أن هناك متربصين بالثورة والحكومة الانتقالية يحاولون الاصطياد في الماء العكر، فلذلك نريد معالجة مسألة رواتب الأساتذة والعاملين لنضمن استقرار الأوضاع في الجامعات السودانية، ونريد أن ندعم حكومتنا بكل ما نملك ونحن هنا لنسلم هذه المذكرة.

كما أوضحت البروفيسور فدوى أن عدد الموقعين على المذكرة 24 من مدراء الجامعات الحكومية، التي تناولت بالإضافة لقضية تأخُّر الرواتب، مسألة دعم وزارة المالية لصندوق دعم الطلاب بعد أيلولته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحويلات المبتعثين السودانيين للخارج.