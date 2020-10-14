أردوغان يشعل الصراع: السفن الحربية ستؤمّن عمليات التنقيب بالمتوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قيامه بزيارة إلى سفينة التنقيب عن الغاز بالمتوسط "الفاتح" السبت المقبل، للإطلاع على مجريات الأمور، على حد وصفه.

ويعد هذا الإجراء تعديا كبيرا من أردوغان على حقوق الشعب اليوناني والقبرصي في خيرات المتوسط، وذلك عقب تعديه عليها.

وفي تعد واضح على حق اليونان في مياهها الإقليمية قال فيما يخص سفينة التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من السواحل اليونانية: "ستقوم البواخر العسكرية بتوفير الأمن للسفينة خلال عملها. كما أن سفينة الريس عروج عادت إلى عملها في البحر المتوسط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة".

وفي استفزاز معتاد، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، اليونان، ملوحًا برد "تستحقه أثينا" على التوتر في شرق المتوسط.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "سنستمر في تقديم الردود التي تستحقها اليونان وقبرص"، مدعيًا أنهما لا يفيان بوعودهما في المحادثات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".