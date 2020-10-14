أمر لا نقبله.. فرنسا: تدخل تركيا في قره باج يشعل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

هاجم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، التدخل التركي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا بإقليم قره باج.

وقال لودريان خلال جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي إن تدخل تركيا أو أي دولة أخرى في الصراع بقره باج سيشعل نار الصراع هناك وهو أمر غير مقبول.

وأضاف: "التدخل الأجنبي، وتدخل تركيا على وجه الخصوص يزيد من هذا التصعيد".

وأشار لودريان إلى أن استمرار هذا التصعيد في قره باج سيؤدي إلى المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.