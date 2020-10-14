بومبيو: سنستمر في تقديم الدعم للسعودية للوصول لحل الأزمة اليمنية

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن "الحوثيين مدعومين من إيران ويقومون باستهداف المدنيين في السعودية، مضيفًا: "سنستمر في تقديم الدعم للسعودية لحين التوصل إلى حل للأزمة اليمنية".
وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركائها في منطقة الخليج.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ترغب في أن تضمن ألا تمتلك إيران الموارد اللازمة لمواصلة دعم الحوثيين، لافتًا إلى أن سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب.
وكان مجلس الوزراء السعودي جدد أمس إدانة المملكة بشدة لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق طائرات دون طيار ( مفخخة ) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
واستعرض المجلس جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددًا تأكيد المملكة، أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونج في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته ، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.
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