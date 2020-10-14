مسئول ليبي : الإخوان يعطلون التوصل لاتفاق سياسي

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، أن تيار الإخوان هو من يمنع التوصل لاتفاق سياسي بشأن ليبيا.

وأضاف الميهوب في تصريحات إلى العربية السعودية: "نأمل أن تتوصل اجتماعات القاهرة إلى حل في ليبيا"، مشيرا إلى أن: " تيار الإسلام السياسي يسيطر على مفاصل الدولة الليبية".

وتابع في تصريحاته: "حكومة الوفاق تعمل على مهاجمة الجيش الوطني الليبي عبر المرتزقة".

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن القيادة العامة أصدرت بيانا بشأن فتح المطارات المدنية في الجنوب أمام حركة الطيران المدني و جاء نص البيان أن القيادة العامة تطمئن المواطنين الليبيين و تؤكد أن القيادة مازالت تحارب الإرهاب و حركات التطرف في ليبيا.

وأكد المسماري خلال تصريحات على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن تحرير خدمات المواطن لا تقل أهمية عن محاربة إرهاب جماعة الإخوان في ليبيا و العناصر التكفيرية المطلوبة محليا و دوليا و لذلك رحبت القيادة العامة بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدني لتسيير حركة المواطنين بين المدن الليبية و بهذا الإجراء تسهل حركات التنقل والمواصلات في ليبيا.