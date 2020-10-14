بالفيديو ..والدة ضحية جريمة الزرقاء : ابني دُمّر بدون ذنب

المدينة نيوز:- قالت والدة الفتى المعتدى عليه في الزرقاء ، إن ابنها كان متجها لشراء الخبز ثم اختطفة أشخاص كانوا في مركبتين فيها نحو 8 أشخاص وأخذوه إلى منزل فيه أيضا 8 أشخاص وقاموا ببتر يديه وفقء عينيه" ، وفق "المملكة" . — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) ابني دُمّر ولا ذنب له | والدة الفتى المعتدى عليه في #جريمة_الزرقاء تتحدث للمملكة#الأردن #طفل_الزرقاء #الملك_يتابع #هنا_المملكة pic.twitter.com/zHxH2brJO4 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 14, 2020 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV)

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