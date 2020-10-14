أخبار اليمن : برد شديد وأمطار على محافظتين.. الشوافي يكشف طقس اليمن لـ5 أيام مقبلة

برد شديد وأمطار على محافظتين.. الشوافي يكشف طقس اليمن لـ5 أيام مقبلة
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن من اليوم الاربعاء 15 أكتوبر 2020 لـ5 أيام مقبلة،
وتوقع الفلكي الشوافي انخفاض تدريجي لدرجة الحرارة، واجواء باردة ليلا على المرتفعات الجبلية الغربية والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية المحاذية، بينما تبدا تعتدل الاجواء المناطق الساحلية والهضاب الشرقية.
وتابع "الشوافي " بالنسبة للأمطار على مستوى اليمن تكاد تكون منعدمة، مع الإشارة الى بعض الهطول الخفيف والمتوسط على بعض المناطق من محافظتي تعز وإب ومناطق محدودة جدا من المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والغربية.
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