البيت الأبيض يشكر العاهل السعودي وسلطنة عمان لهذا السبب

وجه البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الشكر إلى كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطنة عمان على المساعدة في الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين لدى ميليشيات الحوثي في اليمن.
وأعلن البيت الأبيض، الإفراج عن أمريكيين كانا موقوفين لدى ميليشيات الحوثي في اليمن، ورحب بإطلاق سراح ساندرا لولي ومايكل جيدادا.
واعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن تعازيه لأسرة المواطن بلال فطين، الذي تسلمت رفاته من اليمن.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، نزوح نحو 24 ألف أسرة في اليمن منذ بداية العام الحالي، جراء الصراع الدائر في البلد للعام السادس تواليا.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، إن "مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة رصدت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، نزوح ما يقرب من 24 ألف أسرة مرة واحدة على الأقل في مختلف أنحاء اليمن".
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