6 قتلى في اشتباكات عرقية بمدينة سواكن السودانية

أفاد موقع العربية نت في نبأ عاجل وقوع 6 قتلى وإصابات في مدينة سواكن السودانية إثر اشتباكات عرقية.

وفي سياق متصل اطلع أمين عام حكومة ولاية كسلا السودانية الوالي المكلف فتح الرحمن الأمين لدى لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية الخاصة باستلام وتوزيع السلع الاستراتيجية والتي تضم في عضويتها عددا من الادارات والجهات ذات الصلة بالاضافة الى ممثلي قوى الحرية والتغيير والجهات العسكرية ــ اطلع على مهام واختصاصات اللجنة التي تعمل وفق محاور متعددة تشمل توزيع الدقيق والاشراف على المخابز وتصديقات الوقود والغاز .

وتم خلال اللقاء استعراض عمل اللجنة خلال الفترة الماضية وموقف الولاية من تدفقات السلع الاستهلاكية والخدمات خاصة الدقيق والوقود والغاز وفق ماذكرته وكالة الأنباء السودانية " سونا ".

وتناول رئيس اللجنة رحمة الله حامد والأعضاء الهموم التي تواجه عمل اللجنة خاصة توفير دقيق المخابز الذي يصل للولاية عبر وكيل شركة سين للغلال موضحا ان هنالك عجزا كان قد صاحب عملية توزيع حصة الولاية نتيجة للاشكاليات بين وزارة المالية الاتحادية وشركات التوزيع المتعلقة بسداد بعض المديونيات.

وأشار رحمة الله الى ان هنالك انفراجا نسبيا في موقف الدقيق أفضل من الفترة السابقة ولكن دون الطموح المطلوب. مضيفا ان الاحتياج الفعلي اليومي للولاية يبلغ (7) الاف جوال وأن الولاية رفعت تصورا لزيادة حصتها من الدقيق وأن هنالك متابعات واتصالات مع جهات الاختصاص بالمركز .