مجموعة العشرين تمدد مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا من الديون

قررت مجموعة العشرين الإقتصادية، اليوم الأربعاء، تمديد مبادرة إعفاء الدول الفقيرة من خدمة الديوان لستة أشهر جديدة.
وتراجعت أسعار النفط الأربعاء جراء مخاوف من أن استمرار هبوط الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، قد يعرقل النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير الشهري لـ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يوميا إلى 96.84 مليون برميل يوميا، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 17 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 42.28 دولار بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 40.02 دولار.
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