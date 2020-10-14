بعد تعليق الرحلات الجوية بينهما.. أردوغان يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة تركيا

تلقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعاه فيها إلى زيارة تركيا وفق ما أعلنته الحكومية العراقية اليوم الأربعاء.

وذكرت الحكومة العراقية في بيانها أن الكاظمي تسلم اليوم رسالة خطية من أردوغان تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا، عن طريق السفير التركي في العراق فاتح يلدز".

وأفادت الحكومة العراقية أن اللقاء الذي جمع الكاظمي بيلدز بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

يذكر انسلطة الطيران المدني التركية اعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى العراق.

و ذكرت "السومرية نيوز" العراقية، أن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقية جهاد ديوان قال في بيان، إن"سلطة الطيران المدني التركية أبلغت سلطة الطيران العراقية بايقاف الرحلات الجوية نتيجة الموقف الوبائي في تركيا".

وأضافت أن الايقاف يبدأ من السبت وحتى إشعار آخر.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين.

وتسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو الماضي، بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.