أثناء مكالمة هاتفية بأردوغان.. بوتين ينتقد إرسال مرتزقة لـ ناجوراني كاراباخ

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قلقه من تدخل مرتزقة تركيا في أزمة ناجوراني كاراباخ، بين أرمينيا وأذربيجان.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء.

وهاجم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، التدخل التركي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا بإقليم قره باغ.

وقال لودريان خلال جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي إن تدخل تركيا أو أي دولة أخرى في الصراع بـ قره باغ سيشعل نار الصراع هناك وهو أمر غير مقبول.

وأضاف: "التدخل الأجنبي، وتدخل تركيا على وجه الخصوص يزيد من هذا التصعيد".

وأشار لودريان إلى أن استمرار هذا التصعيد في قره باغ سيؤدي إلى المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد اليوم الأربعاء، أن بلاده لاحظت قيام تركيا بدعم موقف أذربيجان في الصراع الدائر على الحدود مع أرمينيا.