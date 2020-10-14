الإمارات تقدم مِنحًا تعليمية لــ طلاب هذه الدولة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية عن تقديم منح للطلبة الأردنيين المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة والناجحين في امتحان الثانوية العامة الإماراتية أو ما يعادلها للعام 2020 الحاصلين على معدل 80% فأعلى فقط .
وأفادت وزارة التعليم العالي الإمارتية في بيان لها بأن المنح الدراسية المقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة تأتي ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الدراسي 2020 / 2021 .
كما شددت الوزارة الإماراتية في بيانها اليوم علي ضرورة تقديم طلب الاستفادة من المنح عبر الرابط الآتي: (http://rce.mohe.gov.jo/uae2020/)
وألمحت الوزارة الى ان موعد التقديم علي المنح يبدأ اعتبارًا من غد الخميس 15 اكتوبر وحتي الثلاثاء 20 أكتوبر ضمن كليات (الهندسة، الإدارة والاقتصاد، العلوم الانسانية والاجتماعية، العلوم، التربية، الاغذية والزراعة، القانون) علمًا بأن القبول سيكون على الفصل الدراسي الثاني للعام 2020 / 2021.
وذكرت التعليم العالي الإماراتية أن التقدم للمنحة يكون من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.
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