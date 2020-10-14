أمريكا في الخلفية.. الرئيس الصيني يأمر الجيش بالاستعداد للحرب

دعا الرئيس الصيني، شين جين بينج، اليوم الأربعاء، قوات الجيش الصيني الى وضع كل أفكارهم وطاقتهم في الاستعداد للحرب.

وقال بينج خلال زيارته لقاعدة عسكرية في مقاطعة قوانجدونج الجنوبية للجنود إنه يجب عليهم البقاء في حالة التأهب القصوى، وطالبهم بأن يكونوا أوفياء ومخلصين ويمكن الاعتماد عليهم، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن الهدف الرئيسي لزيارة بينج إلى قوانجدونج كان إلقاء كلمة للاحتفال بالذكرى الـ 400 لإنشاء منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة، والتي تم بناؤها عام 1980 لجذب رأس المال الأجنبي، وقد لعبت دورًا محوريًا في مساعدة الاقتصاد الصيني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب "سي.إن.إن"، فإن زيارة الرئيس الصيني جاءت وسط توترات بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى منذ عقود، بسبب خلافهما حول تايوان وجائحة كورونا، حيث أدت تلك القضايا إلى خلق انقسام حاد بين واشنطن وبكين.

وأطلع البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، الكونجرس أنه يخطط إلى بيع 3 أنظمة أسلحة متطورة إلى تايوان، تتضمن نظام صواريخ مدفعية متقدمة.

وطالبت الصين في رد صارم، الولايات المتحدة بإلغاء أي مبيعات أسلحة إلى تايوان وقطع العلاقات العسكرية بين واشنطن وتايوان على الفور.

وتقول الشبكة الأمريكية، إنه على الرغم من أن تايوان لم يتم حكمها قط من قبل الحزب الشيوعي الصيني، إلا أن بكين تصر على أن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزء لا يتجزأ من أراضيها، ويرفض الرئيس الصيني شي نفسه استبعاد القوة العسكرية للاستيلاء على الجزيرة إذا لزم الأمر.