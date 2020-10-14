تقرير يفضح تخطيط تركيا وأذربيجان واستعدادهما للحرب على أرمينيا

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن صادرات الأسلحة التركية إلى أذربيجان ارتفعت أكثر من 6 مرات منذ بداية العام الجاري، ما يعني أن أذربيجان وتركيا كانتا تستعدان للصراع مع أرمينيا في قره باج قبل اندلاع الأعمال العسكرية.

ونقلت الوكالة عن بيانات لمنظمة الصادرات التركية، أن صادرات السلاح من تركيا إلى أذربيجان ارتفعت مع بداية هذا العام من 20 مليون دولار إلى 123 مليون دولار مقارنة بالسنوات الماضية.

وصدرت تركيا إلى أذربيجان طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى بلغ قيمتها 77 مليون دولار، وذلك فقط خلال الأشهر الماضية قبل اندلاع النزاع العسكري في قره باج مع أرمينيا.

وبحسب الوكالة، فإن أغلب مبيعات الأسلحة التركية وصلت إلى أذربيجان بعد شهر يوليو الماضي، عندما تم إجراء مناورات عسكرية بين القوات التركية والأذربيجانية، مشيرة إلى أن مبيعات الطائرات المسيرة وقواعد إطلاق الصواريخ والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ارتفعت من 278,880 ألف دولار في يوليو إلى 36 مليونا في أغسطس، و77.1 مليون في سبتمبر.