تقرير يفضح تخطيط تركيا وأذربيجان واستعدادهما للحرب على أرمينيا

ونقلت الوكالة عن بيانات لمنظمة الصادرات التركية، أن صادرات السلاح من تركيا إلى أذربيجان ارتفعت مع بداية هذا العام من 20 مليون دولار إلى 123 مليون دولار مقارنة بالسنوات الماضية.
وصدرت تركيا إلى أذربيجان طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى بلغ قيمتها 77 مليون دولار، وذلك فقط خلال الأشهر الماضية قبل اندلاع النزاع العسكري في قره باج مع أرمينيا.
وبحسب الوكالة، فإن أغلب مبيعات الأسلحة التركية وصلت إلى أذربيجان بعد شهر يوليو الماضي، عندما تم إجراء مناورات عسكرية بين القوات التركية والأذربيجانية، مشيرة إلى أن مبيعات الطائرات المسيرة وقواعد إطلاق الصواريخ والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ارتفعت من 278,880 ألف دولار في يوليو إلى 36 مليونا في أغسطس، و77.1 مليون في سبتمبر.
هاجم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، التدخل التركي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا بإقليم قره باج.
وقال لودريان خلال جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي إن تدخل تركيا أو أي دولة أخرى في الصراع بقره باج سيشعل نار الصراع هناك وهو أمر غير مقبول.
وأضاف: "التدخل الأجنبي، وتدخل تركيا على وجه الخصوص يزيد من هذا التصعيد".
وأشار لودريان إلى أن استمرار هذا التصعيد في قره باج سيؤدي إلى المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد اليوم الأربعاء، أن بلاده لاحظت قيام تركيا بدعم موقف أذربيجان في الصراع الدائر على الحدود مع أرمينيا.
وطالب وزير الخارجية الأمريكي جميع الأطراف بالصراع الدائر في قره باج بوقف التصعيد، ووقف إطلاق النار.
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