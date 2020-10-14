القبض على مصريين فى السعودية .. تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء السعودية " واس " أن شرطة منطقة القصيم تمكنت ، اليوم الأربعاء، من القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم.

وبدوره افاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر) .

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في بيان له اليوم أنه تم القبض علي الشخصين وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال.

وأبان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه قد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.