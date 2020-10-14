المغرب يسجل 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الأربعاء، تسجيل 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبعد توقف دام نحو 7 أشهر بإغلاق المساجد، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، إعادة فتح المساجد مع استثناء صلاة الجمعة بدءا من يوم الجمعة المقبلة ، في إطار التخفيف من حالة الطوارئ التي أعلنت الشهر الماضي بسبب كورونا.

وأوضحت الأوقاف فى المغرب، أن عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة سيصل إلى 10 آلاف مسجد، ابتداء من صلاة يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها "ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة".

وأكدت أنه "ستراعى في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة في المساجد التي سبق فتحها".