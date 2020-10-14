تركيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة

أعلنت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تسجيل 57 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن حوالي نصف الأشخاص لديهم علامات اضطراب في القلب بعد الإصابة بـ COVID-19 ووجدت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين نجوا من COVID-19 لديهم علامات تشوهات قلبية.

ووفقا لموقع health line فإن الدراسة المنشورة في مجلة القلب الأوروبية ، استعان فيها الباحثين ببيانات من 1261 شخصًا عولجوا من COVID-19 وتراوحت أعمار الأشخاص موضوع البحث بين 52 و 71 عامًا وكان حوالي 70 بالمائة من المرضى من الرجال.

وجد الباحثون أن أكثر من نصف المرضى بقليل - أو 667 شخصًا - لديهم مخطط صدى قلب غير طبيعي من بين الأشخاص الذين لم يصابوا من قبل بأمراض القلب ، كان لدى حوالي 46 بالمائة منهم مخطط صدى القلب غير الطبيعي.

وتضمنت التشوهات التي شوهدت مشاكل في البطينين الأيمن والأيسر للقلب والتهاب عضلة القلب حوالي 15 في المائة من الذين تمت دراستهم يعانون من أمراض قلبية حادة ، بما في ذلك السوائل حول عضلة القلب التي يمكن أن تؤثر على قدرتها على العمل.