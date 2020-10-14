بعد إلغاء المناظرة الثانية.. ظهور تليفزيوني لـ ترامب وآخر لـ بايدن في نفس التوقيت

أعلنت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، ظهور الرئيس دونالد ترامب في لقاء تليفزيوني غدا الخميس، للرد على أسئلة المواطنين، وذلك في نفس توقيت ظهور مرشح الرئاسية الأمريكية جو بايدن في لقاء تلفزيوني أخر.
يأتي ذلك عقب إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن، عقب إعلان الرئيس الأمريكي عدم المشاركة بها بسبب كونها افتراضية، ما دفع بايدن للإنسحاب منها.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أوبينيوم ريسيرش" وصحيفة "الجارديان"، تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، على منافسه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفارق قياسي بلغ 17 نقطة.
وبحسب صحيفة "الجارديان"، أظهر الاستطلاع أن حوالي 57٪ من الناخبين المحتملين يعتزمون التصويت لصالح بايدن ، بينما قال 40٪ فقط إنهم سيصوتون للرئيس الحالي ترامب.
ويواصل المرشح الديمقراطي تقدمه على ترامب، حيث يتسع الفارق لصالح الأول في معظم الاستطلاعات، حيث تقدم في استطلاع لـ"سي ان ان" و"نيويورك تايمز" أيضا.
ويبدو أن الوقت لن يسمح لترامب لسد الفجوة، وتجرى الانتخابات بعد 3 أسابيع فقط مع إدلاء الملايين بأصواتهم بالفعل مبكرا، فيما يخشى الجمهوريون ضربة قاضية في انتخابات الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب.
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