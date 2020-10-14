لبنان تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت الصحة اللبنانية في بيان لها أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، علاوة على تسجيل 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن الإصابات المسلجة اليوم، تعود لمواطنين ومقيمين، وأن العدد التراكمي للإصابات ارتفع منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في 21 فبراير إلى 57246 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 499 حالة .

وكشفت أنه تم تسجيل 619 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25164 ، ولا يزال هناك 192 شخصا في العناية المركزة.

و كانت وزارة الداخلية في لبنان، في وقت سابق أعلنت عن فرض إغلاق تام على 169 بلدة شمالي وجنوبي البلاد لمدة أسبوع، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الإغلاق يشمل تعليق العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق تلك البلدات وإلغاء المناسبات الاجتماعية وإغلاق الحانات والملاهي بشكل كامل.

ومنحت الداخلية بعض الاستثناءات للمؤسسات الغذائية والصيدليات والمصانع والمستشفيات والشرطة.

كما قرر وزير التربية اللبناني طارق مجذوب، عدم فتح المدارس في القرى والبلدات التي تقرر إغلاقها.

ويعد هذا ثاني قرار يتخذ خلال هذا الشهر بإغلاق بلدات وقرى في لبنان لتفادي تداعيات الفيروس.