بينها باريس.. الرئيس الفرنسي يعلن حظر التجول في مدن كبرى بسبب كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، حظر التجول في بعض المدن الفرنسية الكبرى ومن بينها العاصمة باريس، وذلك بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكانت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، قررت فرض حالة الطوارئ الطبية، مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأيام الماضية.
وسجلت السلطات الصحية في فرنسا، امس الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أبلغت السلطات الصحية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 12993 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة قدرها 8505 حالة عن يوم الاثنين.
لكن إصابات الثلاثاء لا تزال منخفضة بشكل حاد عن الرقم القياسي المسجل يوم السبت الماضي، التي بلغت 26896 حالة.
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