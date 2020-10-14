فرنسا تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت الحكومة لدى إعلانها القرار، إن جائحة كوفيد-19 كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية، بأن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج فى المستشفى من فيروس كوفيد -19 قد تجاوز عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو فى استمرار الاتجاه التصاعدى الذى يخشى الخبراء أنه قد يطغى على نظام المستشفيات.

وتواجه فرنسا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة فى عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضى، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومى بعيد عن المستويات التى بلغها فى فترة الذروة حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.