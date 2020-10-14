عاجل .. ماكرون يعلن حظر تجول ليلى فى باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع

وأكد ماكرون أنه لا عودة لفرض الإغلاق العام في فرنسا، مع وجود إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت حالة الطوارئ فى مجال الصحة العامة، فى وقت تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات من فيروس كورونا عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو.
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