المملكة المتحدة تسجل 19 ألفا و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 137 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 43155 وفق الإحصاءات الحكومية. وتأتى الإحصاءات الجديدة فى وقت قد تفرض فيه المزيد من القيود الجديدة بأنحاء المملكة المتحدة بسبب التزايد المطرد فى أعداد الإصابات.

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