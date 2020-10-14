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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يعلن حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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