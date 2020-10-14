فرنسا .. السجن 28 عاما لمتطرف جزائري نفذ اعتداء بمطرقة 

حكم القضاء الفرنسي على الجزائري فريد أيكن بالسجن 28 عاما بعد إدانته بمهاجمة رجال الشرطة بمطرقة وجرح أحدهم في باريس عام 2017.

وأصدرت محكمة الجنايات الخاصة اليوم الأربعاء حكما بالسجن على أيكن الذي سبق أن أعلن ولاءه لتنظيم "داعش"، قبل أن ينفذ اعتداءه على الشرطة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المحكمة حكمت أيضا بمنع الطالب السابق (43 عاما) من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا بعد انتهاء سجنه وطرده.

وينحدر أيكن من مدينة أقبو في ولاية بجاية، حيث كان يعمل مراسلا لصحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، وكان يعد رسالة دكتوراه بعنوان "الإعلام والانتخابات في شمال إفريقيا" في جامعة ميتز شرق فرنسا.