الكويت تكشف حقيقة الدخول إلى أراضيها دون اشتراطات صحية

أكد رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن جمیع الركاب القادمین الى الكویت یخضعون للاشتراطات الصحیة المطلوبة مشيرا الي ان الحكومة لن تتھاون في تطبیق القرارات الوزاریة ولن تسمح بدخول أي راكب دون تطبیق الاشتراطات الصحیة ودون اي استثناء.

وافاد المزرم في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم الاربعاء بان "على الركاب القادمین تقدیم شھادة فحص (PCR (معتمدة تثبت سلبیة الإصابة بفیروس كورونا المستجد فضلا عن اجراء مسحات عشوائیة بمطار الكویت للقادمین من مختلف الجنسیات".

كما بين انه یفرض الحجر المنزلي على كافة القادمین لمدة 14 یوما مع الأخذ بعین الاعتبار الشروط المتعلق بالركاب الاجانب القادمین إلى الكویت من قائمة الدول المحظورة".

ونوه الى أن "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عالقین من جالیة عربیة في إحدى الدول الخلیجیة قادمین الى الكویت واستثنائھم من الشروط فإن ھذا الأمر عار عن الصحة ولا یوجد أي تدخل حكومي أو تنسیق لدخولھم الى البلاد".

وشدد المزرم على أن "الكویت لن تتھاون في تطبیق القرارات الوزاریة في ھذا الصدد ولن تسمح بدخول أي راكب دون تطبیق الاشتراطات الصحیة".