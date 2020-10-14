لمواجهة كورونا.. ولاية تونسية تعلن حظر التجول ومنع التجمعات

قررت ولاية صفاقس التونسية، اليوم الأربعاء، فرض حظر جزئي ليلي، ومنع التجمعات نهائيا وذلك في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومنعت السلطات في الولاية التونسية، كل التجمعات والمظاهر الثقافية، وفرضت ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وطبقت الإجراءات بكل قوة على المقاهي والحانات والمواصلات العامة.

ومن المقرر أن يبدأ الحظر الجزئي في الولاية من الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة صباحا، ومن السابعة مساء حتى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد.

وبذلك تكون ولاية صفاقس انضمت إلى ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة والمنستير وسوسة، حيث أعلنت إجراءات صارمة لمواجهة كورونا.

وبلغ عدد المصابين الجدد بالفيروس في تونس يومي 11 و12 من الشهر الجاري 2234 مصابا و34 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس والتي جرى الإبلاغ عنها منذ فبراير الماضي 512 حالة.