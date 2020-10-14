بيان مهم من الجوازات السعودية يتعلق باشتراطات السفر

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها والتي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفادت الجوازات السعودية بأن من يخالف شروط الإجراءات الاحترازية يتعرض لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.
وأوضحت إدارة الجوازات في بيان لها اليوم أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
ويذكر أن السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام جواز السفر فقط، ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، وقبل السفر يجب على المواطن التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية، و (6) أشهر للدول الأخرى، وللاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.
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