الرئيس الفرنسي: لن نعود للإغلاق العام.. وهناك غرامات مالية لمخالفي حظر التجوال

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيشارك الجيش الفرنسي في تطبيق حظر التجوال في البلاد، أجاب ماكرون قائلًا: "لن ننشر الجيش لفرض حظر التجوال".

وأعلن ماكرون حظر التجوال الليلي لمدة شهر في العاصمة باريس وعدة مدن كبرى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات الفرنسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، فرض حالة الطوارئ الطبية، مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأيام الماضية.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، امس الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أبلغت السلطات الصحية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 12993 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة قدرها 8505 حالات عن يوم الاثنين.

لكن إصابات الثلاثاء لا تزال منخفضة بشكل حاد عن الرقم القياسي المسجل يوم السبت الماضي، الذي بلغ 26896 حالة.