أخبار اليمن : 246 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

246 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعةأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 246 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء الجبلية و15 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية وحيس والفازة وكيلو16.

وأشار المصدر إلى أن خروقات المرتزقة شملت ايضاً 41 خرقاً بقصف مدفعي و184 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.