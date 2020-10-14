أعلنت مصادر قضائية بلجيكية، أن محاكمة الدبلوماسي الإيراني مع 3 آخرين متهمين بالتورط في مخطط للاعتداء على معارضين لطهران في فرنسا في 2018، ستبدأ في الـ27 من نوفمبر المقبل.
وسيحاكم أسدي المتهم بـ""محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي" و"المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية"، مع ثلاثة شركاء مفترضين، قد يتعرضون أيضا للتهم نفسها ولعقوبة السجن المؤبد.
وبين الشركاء زوجان بلجيكيان من أصل إيراني اعتقلا في 30 يونيو 2018 في منطقة بروكسل، وفي حوزتهما 500 غرام من المتفجرات وصاعقا في السيارة.
وهذه المعدات وفقا للتحقيق كانت ستستخدم في اليوم نفسه لارتكاب اعتداء في فيلبانت في المنطقة الباريسية، خلال التجمع السنوي الكبير لمجاهدي "خلق" الإيرانية المعارضة.
ووجه توقيف الزوجين الذي كشفته النيابة الفدرالية البلجيكية، التحقيقات نحو ألمانيا وفرنسا، أين أوقف متهم آخر في الصيف.
والقضية التي تولاها القضاء البلجيكي في سرية تامة، سببت توترا دبلوماسيا خاصة بين فرنسا وإيران، وفي أكتوبر 2018 اتهمت السلطات الفرنسية وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لهذه المؤامرة وهو ما نفته طهران بشدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلجيكا تحدد موعد محاكمة إيراني بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.