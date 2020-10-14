عيوب طبية خطيرة في لقاح كورونا الذي طلب ترامب تصنيعه وتوزيعه في أمريكا

كشف مفتشو الأدوية الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، عن مشاكل خطيرة في ضبط الجودة بأحد مصانع الأدوية التابعة لشركة "إيلي ليلي" التي تعمل على تصنيع أحد العقارين الواعدين الذين وصفهما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنهما "علاج" لكورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وثائق حكومية و 3 مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن العقار الذي يحتوي على الأجسام المضادة ولم يتم الموافقة عليه بعد، يشبه عقار صنعته شركة ريجينيرون الأمريكية للأدوية، وهو نفس العقار الذي تناوله ترامب خلال صراعه مع فيروس كورونا.

ودعا ترامب إلى إتاحة العقارين المذكورين على الفور بعد أن أرجع الفضل في شفائه من المرض، إلى عقار ريجينيرون الذي تناوله أثناء إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدرين مطلعين لوكالة رويترز إن النتائج التي توصلت إليها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في مصنع ليلي، ستصعب الحصول على ترخيص لإنتاج ونشر العقار الجديد.