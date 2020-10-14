شفاء بارون نجل الرئيس الأمريكي ترامب من فيروس كورونا

أعلنت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء، تحول فحص كورونا المستجد "كوفيد-19" لبارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى سلبي، وذلك عقب إصابته بالفيروس، دون ظهور أي أعراض.

ومن ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام أمريكية ما قاله طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إن نتائج فحوص الرئيس الخاصة بفيروس كورونا جاءت كلها سلبية لأيام متتالية.

وذكر الأطباء إنه مما تبين لهم، يمكنهم القول إن ترامب لم يعد معدي لمن يخالطه.

وقالت صحيفة ستار تريبيون، إنه بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المستشفى ، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا حيث يحاول العودة في وقت متأخر في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.

ترامب ، الذي يواجه عجزًا عنيدًا في الاقتراع على المستوى الوطني وفي ساحة المعركة ، سيتصدر مسيرة حاشدة في سانفورد بولاية فلوريدا - المحطة الأولى في أسبوع حافل يتضمن أحداثًا في بنسلفانيا وأيوا ونورث كارولينا وويسكونسن.

يؤكد الجدول الزمني القوي على العمل الذي يتعين على ترامب القيام به بينما يحاول كسب الناخبين قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم الانتخابات.