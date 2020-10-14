حملة بايدن تستعين بخدمات أوباما لهزيمة ترامب فى الانتخابات الأمريكية.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن تخطيط حملة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بدعوة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من أجل مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال أحد مساعدي أوباما إلى شبكة "اي بي سي" الأمريكية إنه سيشارك في حملة بايدن قريبا، وسيحقق النجاح له.
واضاف: "يخطط الرئيس أوباما للإنضمام قريبًا، بالإضافة إلى قيامه بجميع الأنشطة الأخرى التي قام بها طوال العام لدعم انتخاب نائب الرئيس بايدن، وعلينا جميعا بذل كل ما في وسعنا للفوز في 3 نوفمبر".
وكان بايدن قد أكد للصحفيين أن أوباما يقوم بعمل جيد فيما يخص الحملة، مشيرا إلى أنه يثق فيما يقوم به.
وتعتقد حملة بايدن أن بإمكان أوباما المساعدة في تعزيز الإقبال بين الرجال السود واللاتينيين والشباب ، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.
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