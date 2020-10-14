فاوتشي يعلن توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا في أمريكا بنهاية العام

أعلن مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، اليوم الأربعاء، عن توقعه لتوافر 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري.

ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوتين إن موسكو تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا جوليكوفا، وتترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة الوباء، أن الحزمة الأولى من لقاح مركز "فيكتور" والتي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

يذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا والمعروف باسم "سبوتنيك V"، وتم تطوير اللقاح في مركز جاماليه للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.

وأكد بوتين وقت الإعلان عنه في أغسطس الماضي، أن إحدى بناته تلقت اللقاح، الذي حينها قلق العلماء بعد أن حذروا من أنه لم يخضع بعد لاختبارات واسعة النطاق.