ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح بلادها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتحدثت ميركل، الأربعاء، بعد اجتماع اتفقت فيه هي وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على تفشي الفيروس. وقالت: "نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك".

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