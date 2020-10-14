ميركل : ألمانيا تواجه مرحلة خطيرة من تفشى فيروس كورونا

وفى ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا فى ألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية تشديد التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس، وتتضمن التدابير الجديدة توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة. وسجلت ألمانيا اليوم الأربعاء 5132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فى أعلى زيادة منذ ستة أشهر، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

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